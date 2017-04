VIDEO: V Mariboru pogorel priljubljen lokal

V četrtek zvečer, okoli 23. ure, je zagorel znan gostinski lokal na Meljskem Hribu v Mariboru. Objekt v velikosti okoli 50x50 metriv je pogorel v celoti. Po prvih ocenah policije je nastalo za okoli 500.000 evrov škode. Požar so pogasili poklicni gasilci s pomočjo okoliških prostovoljnih gasilcev, k sreči pa v požaru nihče ni bil poškodovan. Kot so sporočili s PU Maribor, v času požara po do sedaj zbranih obvestilih v objektu ni bilo nikogar.

Mariborski kriminalisti in policisti bodo danes zjutraj, če bo to že mogoče, pričeli z ogledom kraja požara, so še sporočili s PU Maribor.

V požaru je pogorel znani in priljubljeni lokal Ribičija na obrobju mesta, ki deluje že 23 let. Za zdaj še ni znano, zakaj je zagorelo.