VIDEO: Vijugal, vozil po nasprotnem pasu, pospeševal in ustavljal – strašljivo početje pijanega voznika na poti proti Metliki

Za dolenjskimi policisti je naporen vikend. Spet so morali prežati na pijane voznike, teh pa ni bilo malo. V pičlih nekaj urah so ustavili 13 voznikov, pri katerih je test alkoholiziranosti pokazal, da so po popivanju sedli za volan brez vesti, nespametno in neodgovorno.

Policija ima s pijanimi vozniki še vedno ogromno preglavic. Ti ogrožajo tudi življenja drugih voznikov in njihovih sopotnikov, tudi otrok na zadnjih sedežih. (Foto: iStock)

Policisti Posebne skupine za nadzor prometa so že v petek preverjali voznike na območju Šentjerneja in Krškega. Na območju Šentjerneja so ustavili štiri voznike, ki so imeli v litru izdihanega zraka med 0,61 in 0,95 miligrama alkohola. Vsem so odzveli vozniška dovoljenja in o kršitvah z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče. V Gorenji Stari vasi so ustavili še dva voznika, ki sta imela v litru izdihanega zraka 0,35 oziroma 0,40 miligrama alkohola.

V soboto zvečer so nato dolenjski policisti izvajali kontrolo prometa in odredili preizkus alkoholiziranosti 113 voznikom. 13 voznikov je vozilo pod vplivom alkohola, osem pa jih je imelo v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligrama alkohola. Enemu vozniku so odredili tudi strokovni pregled, saj je hitri test potrdil, da vozi pod vplivom prepovedanih drog. Kršiteljem so začasno odvzeli vozniška dovoljenja in jim izdali plačilne naloge oziroma na sodišče naslovili obdolžilne predloge.

Pijan 55-letnik trčil v varnostno ograjo

Na avtocesti pri Karteljevem v smeri proti Obrežju se je minuli petek popoldne zgodila prometna nesreča. Novomeški prometniki so opravili ogled in ugotovili, da je 55-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varnostno ograjo. Napihal je 0,45 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Tudi njemu so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Grozljiv prizor na cesti proti Metliki

“Nismo mogli verjeti,” je bralec Tilen opisal prizor, ki ga ne more pozabiti. V noči na nedeljo, ko se je s Hrvaške vračal proti slovenski meji, je naletel na očitno zelo pijanega voznika. Kot je zapisal v sporočilu, je bilo okoli 4. ure zjutraj. “Naleteli smo na deset minut dolgo žalostno realno situacijo. Nikakor nismo mogli verjeti, kako lahko dejansko nekdo sebi, predvsem pa drugim na tak način grozi z nesrečo,” pravi. Dodaja, da jih je misel, da bi se lahko komu kaj pripetilo, zelo ujezila, zato je voznika tudi posnel. “Upam, da bo to vsaj komu streznilo glavo,” še dodaja.

Minuli teden so policisti po klicu na 113 uspešno ustavili pijanega voznika tovornjaka na gorenjski avtocesti.

Policisti sicer v takšnih primerih svetujejo, da jih čim prej obvestite na 113 ali anonimno telefonsko številko 080 1200. Le s hitrim ukrepanjem lahko pravočasno takšnega voznika tudi ustavijo in preprečijo nadaljnje ogrožanje ostalih udeležencev.

VIDEO (Avtor: Tilen Jaklič / T NEWS):