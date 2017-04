Vlomil v bencinski servis in iz skladišča odnesel večjo količino cigaret

Novogoriški policisti obravnavajo vlom v bencinski servis na območju Ajševice. V zgodnjih jutranjih urah se je tam sprožil alarm, na kraj pa so takoj prišli policisti. Ugotovili so, da je nekdo vlomil v skladišče objekta in odtujil večjo količino cigaret različnih blagovnih znamk. Nato je s kraja pobegnil.

Višina škode, ki jo je vlomilec povzročil, bo znana po opravljeni inventuri.

Po zaključku preiskave bodo policisti PP Nova Gorica podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policisti in kriminalisti skušajo storilca kaznivega dejanja izslediti in prijeti. Zato vse morebitne priče vloma oziroma vse, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije glede vloma, prosijo, da to sporočijo na Policijsko postajo Nova Gorica ali na najbližji policijski postaji. Informacije sprejemajo tudi na interventni številki policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 12 00.