Voznica zapeljala na tire v trenutku, ko je z njene desne pripeljal vlak

V naselju Saksid v Vipavski dolini se je danes zgodila huda prometna nesreča, v kateri je potniški vlak na nezavarovanem prehodu čez železniško progo trčil v osebno vozilo. Pri tem je bila ena oseba huje telesno poškodovana.

Prehod ni imel zapornic, je bil pa označen s prometnim znakom Andrejev križ in STOP znakom. (Foto: Thinkstock)

Policija je bila o nesreči obveščena ob 9.32 uri. Potniški vlak, ki je vozil na relaciji Nova Gorica-Sežana, je na nezavarovanem prehodu čez železniško progo trčil v osebno vozilo. Pri tem je 68-letna voznica osebnega avtomobila utrpela hude poškodbe. Voznica je vozila iz smeri naselja Saksid in z vozilom zapeljala preko nezavarovanega nivojskega prehoda ceste preko železniške proge v trenutku, ko je z njene desne strani pripeljal potniški vlak in trčil v njeno vozilo.

Prometnim policistom in reševalcem NMP ZD Nova Gorica so na kraju nesreče pomoč nudili gasilci JZ GRD GE Nova Gorica. Reševalci so hudo poškodovano osebo odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Na potniškem vlaku so bili v času nesreče poleg strojevodje in sprevodnika še štirje potniki, v trčenju nihče pa nihče od navedenih ni bil poškodovan.

Okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo. V zvezi z omenjeno nesrečo je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici.