Voznico, ki je zbila peško v Italiji in odpeljala dalje, odkrili v Lipici

Peška je v nesreči umrla. (Foto: Thinkstock)

S PU Koper so sporočili, da so v torek zvečer ob 20.15 prejeli prijavo, da je okoli 19. ure v italijanski Bazovici nekdo z osebnim avtomobilom povozil žensko in pobegnil s kraja nesreče. Ženska je hodila peš ob robu ceste v smeri proti Sloveniji, osebni avto pa jo je z desnim delom vozila zadel od zadaj. Glede na podatke je obstajala verjetnost, da je voznik odpeljal naprej v Slovenijo, zato so policisti nemudoma pričeli iskati vozilo, ki so ga našli v Lipici. In sicer so tam odkrili vozilo znamke peugeot 206, na katerem sta bili razbita desna stran in luč.

Do vozila je pristopila 68-letna državljanka Italije, ki je policistom povedala, da je vozila sama in naj bi pred kratkim v Bazovici trčila v drevo, zatem pa odpeljala naprej proti Lipici. Policisti so opravili ogled vozila, žensko pa odpeljali na Policijsko postajo v Sežani ter jo zaslišali, prav tako so jo odpeljali v zdravstveni dom na strokovni pregled. Po končanem postopku je bila izpuščena.

Policija bo zbrane podatke posredovala tožilstvu.