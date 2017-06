Voznik divjal, menjaval pasove, prehiteval po desni, vozil po odstavnem pasu ...

Ljubljanski policisti so v sredo nekaj po 6. uri zjutraj zaustavili voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot 206, ki je na avtocesti od Unca proti Ljubljani storil več cestnoprometnih prekrškov in s tem ogrožal druge udeležence v cestnem prometu. Za kršitve mu je bil izdan plačilni nalog v višini 1140 evrov in tri kazenske točke. Voznika so policisti posneli z videonadzornim sistemom Provida.

Policija je neodgovornega voznika kaznovala. (Foto: PU Ljubljana)

Voznik je na relaciji od Unca do Ljubljane večkrat kršil cestnoprometne predpise, in sicer je večkrat prekoračil največjo dovoljeno hitrost vožnje na posameznih odsekih, pri spremembah smeri vožnje ni nakazal z utripalkami in se pri spremembi smeri vožnje ni prepričal, da to lahko stori varno za druge udeležence v cestnem prometu, in jih tako ogrožal. Prva tako je prehiteval po desni strani, vozil po odstavnem pasu, na smernem vozišču z dvema ali več označenimi prometnimi pasovi pa ni vozil po sredini prometnega pasu. Prav tako je vozil na prekratki varnostni razdalji za drugimi vozili.