Voznik, nepripet z varnostnim pasom, z veliko hitrostjo v zadnji del tovornjaka

Na dolenjski avtocesti se je včeraj zgodila prometna nesreča, ki je znova terjala življenje. Nesreča pri kraju Skopice se je zgodila nekaj po 18. uri.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih novomeških policistov je 40-letni voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Drnovega proti Obrežju.

Po pojasnilih novomeške policijske uprave je voznik pri kraju Skopice na levem prometnem pasu z veliko hitrostjo silovito trčil v zadnji del tovornega vozila hrvaških registrskih oznak.

Voznik tovornega vozila pa je vozil po levem prometnem pasu zaradi prehitevanja drugega tovornega vozila. Voznik osebnega avtomobila, ki med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Zaletel se je v zadnji del tovornjaka. (Foto: DolenjskaNews

Zaradi ogleda kraja prometne nesreče, ki se ga je udeležil tudi okrožni državni tožilec in odstranjevanja posledic nesreče, je avtocesta med Drnovim in počivališčem Čatež več ur zaprta. Obvoz je bil urejen, ob 21. uri je bil promet delno sproščen po prehitevalnem pasu, ob 22. uri pa so bile posledice nesreče odstranjene in promet sproščen. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Letos so na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrli trije ljudje, v enakem obdobju lani je bilo smrtnih žrtev pet.