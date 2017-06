Vožnja postaja ruska ruleta? Kdo bo naslednja žrtev? Pijani spet ogrožali, vozili po nasprotnem pasu, se upirali policiji

Policisti obljubljajo, da bodo vso poletje še posebej pozorni na potencialno nevarne voznike. (Foto: Thinkstock)

Minuli konec tedna so imeli primorski policisti spet veliko opravka s pijanimi vozniki. Kot je sporočil Dimitrij Marušič iz PU Koper, so od četrtka do nedelje zaznali več hujših kršitev.

Na območju PP postojna bomo policisti še naprej zelo pozorni na hujše in povratne kršitelje, zato vsem udeležencem v cestnem prometu svetujemo, da vozite le trezni! Dimitrij Marušič, PU Koper

29-letnik napihal, nato odrinil policista in mu poskušal iz rok iztrgati zapisnik

V četrtek ob 23:45 sta policista patrulje PP Postojna v Pivki opazila voznika, ki je pospešeno zapeljal v krožišče. Zapeljala sta za njim in ga kmalu ustavila. Ugotovila sta, da gre za 29-letnega domačina, ki pa je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da ima voznik 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Voznik se z rezultatom ni strinjal, zato sta mu policista odredila strokovni pregled, ki pa ga je odklonil. Ko ga je policist seznanil s predpisano globo in nadaljnimi ukrepi, je policista z rokama odrinil in mu poskusil iz rok iztrgati zapisnik in potrdila o postopku. Policista sta kršitelja obvladala in ga vklenila do zaključka postopka. “Zoper njega bo poleg plačilnega naloga v višini 900 evrov in 16 kazenskimi točkami podana tudi kazenska ovadba zaradi poskusa preprečitve uradnega dejanja,” pravi Marušič.

Zabava se lahko prehitro sprevrže v tragedijo. (Foto: Thinkstock)

V jutranjih urah ustavila večletnega kršitelja, sodišču predlagali odvzem vozila

'Ko se nekdo usede za volan, potem ko je pil, to ni nesreča, to je zavestna odločitev'

V soboto sta v zgodnjih jutranjih urah policista med nadzorom ustavila 34-letnega voznika med Postojno in Prestrankom. Med postopkom sta ugotovila, da voznik nima vozniškega dovoljenja poleg tega pa je kazal znake alkoholiziranosti. Ti so se potrdili po opravljenem "alkotestu", saj je ta pokazal rezultat 0,71 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Osebni avtomobil sta policista kršitelju zasegla in ga predala v hrambo sodnemu izvršitelju, sodišču pa je bil podan obdolžilni predlog, da se večkratnemu kršitelju izreče stranska sankcija odvzema motornega vozila zaradi ogrožanja splošne varnosti in ogrožanja varnosti življenja in premoženja. Poleg opisanega ukrepa je za prekrška predvidena tudi globa v višini 1200 evrov.

Kmalu za njim sta policista v Postojni ustavila 31-letnega voznika iz okolice Ajdovščine, pri katerem sta tudi zaznala znake opitosti. Indikator alkoholizioranosti je sume policistov potrdil, saj je po opravljenem preizkusu pokazal rezultat 0,82 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zaradi varnosti kršitelja in drugih udeležencev v prometu sta policista vozniku odredila pridržanje, okrajnemu sodišču pa podala predlog, da kršitelju izreče ukrep začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, poleg predpisane globe 1.200 evrov.

Policista naletela na voznika, ki je vozil po nasprotnem pasu

Prometno nesrečo pa sta preprečila policista v nedeljo zjutraj. Ob 3:15 sta v Matenji vasi opazila voznika, ki je vozil po nasprotnem smernem vozišču v smeri Postojne. V Postojni sta ga uspela ustaviti in med preverjanjem ugotovila razlog njegove nevarne vožnje. 73-letnik je imel v litru izdihanega zraka kar 0,94 miligrama alkohola. Odvzela sta mu vozniško dovoljenje in ga poslala sodišču s predlogom, da kršitelju izreče ukrep začasnega odvzema vozniškega dovoljenja.

Brez vozniškega izpita za volan tovornega vozila

Srečanja s policisti verjetno ni predvidel 51-letni Pivčan, ki sta ga policista ustavila v nedeljo ob 7:20. Pri postopku sta ugotovila, da je brez vozniškega dovoljenja vozil tovorno vozilo, zato sta vozilo zasegla in ga predala v hrambo sodnemu izvršitelju. Zoper kršitelja je bil podan obdolžilni predlog, da mu poleg globe izreče tudi odvzem motornega vozila.

Alkohol za volanom uničuje življenja. Je vredno? (Foto: Thinkstock)

49-letnik sumljivo nadaljeval vožnjo, kljub nalivu in zalitem vozišču

Policisti PP Kozina so v nedeljo ob 20. uri v naselju Kozina zaustavili 49-letnega voznika iz Goriškega, ki se je kljub močnemu nalivu in zalitem vozišču odpravil na pot. Ker je bila njegova vožnja nezanesljiva, so se policisti odločili, da voznika preverijo. Alkotest je pokazal 0,98 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje. O usodi veljavnosti njegovega vozniškega dovoljenja pa bo odločal sodnik za prekrške, ki bo izrekel globo.

Policisti ostro: Nadaljevali bomo s tem, še naprej bomo zelo pozorni na kršitelje. Vozite trezni!

Letos se je na območju PP Postojne pripetilo devet prometnih nesreč, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola, lani v enakem obdobju kar 16. “Da bi takšno izboljšano stanje varnosti v prometu na območju PP postojna obdržali, bomo policisti v Postojni še naprej zelo pozorni na hujše in povratne kršitelje, zato vsem udeležencem v cestnem prometu svetujemo, da vozite le trezni!”