Vzrok hude nesreče v Avstriji še ni znan. Potniki na avtobusu pravijo, da je proti njim peljal avto brez prižganih luči

Kaj je botrovalo sobotni hudi prometni nesreči v okrožju Jennersdorf v avstrijski zvezni deželi Gradiščanska, v kateri sta umrla dva slovenska državljana, več pa jih je bilo poškodovanih, še ni znano. V nesreči, ki se je zgodila blizu slovensko-avstrijske meje med krajema Minihof-Liebau in Tauka, sta trčila osebno vozilo in avtobus, ki se je s 46 potniki vračal s predbožičnega izleta na Dunaju.

Kot je za pomurski Vestnik dejala ena od potnic na avtobusu, se nesreče ne spomni v celoti, je pa še vedno zelo pretresena. Pojasnila je, da se je nesreča zgodila ravno v trenutku, ko se jim je turistična vodnica želela zahvaliti za družbo. Skupaj s prijateljico sta sedeli v drugi vrsti, za rezervnim voznikom in njegovo ženo. "Jaz pri oknu, ona na notranji strani in je rekla, kaj je s tem avtom, ki brez luči drvi proti nam in že je počilo," pripoveduje Silva Fartek iz Šalovec na Goričkem. Le nekaj trenutkov za prvim pokom je počilo še enkrat, saj so se zaleteli v zid. Udarca se Fartekova ne spomni, je pa potrebovala šest šivov na rani nad levim očesom.

Na pomoč je prihitelo več kot 90 gasilcev. (Foto: Stadtfeuerwehr Jennersdorf)

V zmedi so poskušali zapustiti avtobus. "Naenkrat je bilo pri sprednjih vratih vse v dimu, nič nisem videla. Previdno sem z nogami tipala, kam stopam, skočiti nisem upala. Z levo nogo sem se oprla na neko skalo in potem previdno stopila z avtobusa," pravi Fratekova, ki je srečna, da je ostala živa.

Na pomoč so poškodovanim priskočili, gasilci, reševalci, aktiviran je bil tudi Rdeči križ. Žal pa za 31-letno voznico osebnega avtomobila ter njenega 29-letnega sopotnika ni bilo več pomoči. Voznik avtobusa in turistična vodnica sta bila v nesreči huje poškodovana. Kot poroča Vestnik, ki se sklicuje na izjave njenih sorodnikov, ima vodnica zdrobljeno levo koleno in levo zapestje, prav tako ima močno porezan obraz.

Kdo je povzročil nesrečo, policija še ugotavlja. Potniki na avtobusu so za pomurski Vestnik dejali, da se je avto zaletel v avtobus in da ni imel prižganih luči, a avstrijska policija tega za zdaj še ni potrdila. Prav tako na Avtobusnem prometu Murska Sobota uradnih izjav še vedno ne dajejo, so pa za Vestnik neuradno povedali, da njihov voznik ni storil ničesar narobe.