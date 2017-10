Z 226 kilometri na uro po gorenjski avtocesti

Gorenjski prometni policisti so danes ponoči na avtocesti ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na relaciji Torovo – Kranj zahod vozil s hitrostjo 226 kilometrov na uro. Nemškega državljana so v prekrškovnem postopku oglobili za 1200 evrov, dobil pa je tudi devet kazenskih točk.

Sredi septembra v nekaj urah skoraj 50 voznikov, ki so prekoračili hitrost za najmanj 20 kilometrov na uro

Ko so gorenjski prometni policisti pred dobrim mesecem na gorenjski avtocesti med Brnikom in cestninsko postajo Torovo izvedli nekajurni nadzor nad hitrostjo vožnje motornih vozil, so ugotovili 49 voznikov, ki so na odseku z omejitvijo 130 kilometrov na uro vozili 150 kilometrov na uro ali več. Najvišja izmerjena hitrost je bila 183 kilometrov na uro.