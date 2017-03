Z neregistriranim traktorjem na strmi poti vzvratno – traktor se je prevrnil in pokopal 55-letnika

Včeraj okoli 16. ure se je v Šentjanžu pri Radljah ob Dravi med vožnjo s traktorjem smrtno ponesrečil 55-letni domačin. Policija je ugotovila, da traktor ni bil registriran, na njem pa prav tako ni bilo varnostne kabine ali varnostnega loka, je sporočil Peter Pungartnik s PU Celje.

55-letni voznik je peljal po strmi poti navzgor, ko je zapeljal vzvratno. Pri tem se je traktor prevrnil nanj. Utrpel je tako hude poškodbe glave, da je na kraju umrl.

V nesreči so posredovali reševalci Zdravstveno-reševalnega centra Koroške in prostovoljni gasilci iz Radelj ob Dravi. Ti so ponesrečenca izvlekli izpod traktorja, poskrbeli za požarno varnost, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in traktor postavili na kolesa.