Za policisti naporen vikend: pijana vijugala po avtocesti, med begom trčil v policiste, napihal tudi traktorist

Policisti so imeli minuli konec tedna spet polne roke dela s pijanimi vozniki. (Foto: POP TV)

Policisti so imeli minuli konec tedna spet polne roke dela s pijanimi vozniki. Gorenjski policisti so v soboto popoldan na avtocesti pri Naklem obravnavali voznico, ki je osebni avtomobil vozila z 1,12 miligrama v litru izdihanega zraka. “To je ogromno, voznica pa si je vijuganje po cesti in vožnjo dovolila še v času, ko je bil promet zelo gost. Zaradi prekrška so jo policisti pridržali,” so sporočili s PU Kranj.

Med begom trčil s policisti

Novomeški policisti so v petek okoli 21:30 prejeli obvestilo, da naj bi v križišču v Žabji vasi voznik trčil v vozilo, ki je ustavilo ob rdeči luči na semaforju, po nesreči pa je nadaljeval z vožnjo. “Na podlagi opisa vozila so policisti kršitelja izsledili na Kandijski cesti in ga ustavljali, vendar znakov ni upošteval,” poroča Alenka Drenik s PU Novo mesto. Voznik je med begom trčil tudi v policijsko vozilo, a nadaljeval z vožnjo. Nato je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast in trčil v drevo.

Policisti so ugotovili, da 20-letni kršitelj nima vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola, in sicer so izmerili 1,23 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozil je neregistriran in nezavarovan renault megane. Policisti še zbirajo obvestila, ugotavljajo tudi okoliščine četrte prometne nesreče, ki naj bi jo povzročil isti voznik.

Pijanega voznika iskali tudi brežiški policisti

Brežiški policisti so bili 25. marca okoli 20. ure obveščeni, da naj bi pijan voznik na dvorišču stanovanjske hiše v Borštu trčil v ograjo in nadaljeval z vožnjo. Policisti so ga izsledili pri Skopicah, kjer je obstal na cesti. 47-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,96 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na območju Brežic napihalo še šest voznikov, traktorist in voznik mopeda

V soboto so sicer policisti med kontrolo v Cerkljah ob Krki ustavili še tri voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka so imeli med 0,35 in 0,71 miligrama alkohola. V Veliki Dolini so ustavili voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,94 miligrama alkohola in voznika traktorja z 0,72 miligrama v litru izdihanega zraka. Vozniku osebnega avtomobila, ki so ga ustavili v Brežicah, je rezultat alkotesta pokazal vrednost 0,56 miligrama alkohola, vozniku mopeda pa 0,47 miligrama.

Odpovejte se pitju alkohola, če boste vozili, ker ima alkohol velik učinek na dojemanje situacij, voznik nima v oblasti svojih ravnanj. Učinek se kaže v neustrezni hitrosti vožnje, neupoštevanju pravil o prednosti, nepravilni strani oziroma smer vožnje, neustrezni varnostni razdalji in v drugih nevarnih dejanjih, ki jih povzročajo motena reakcija oči na svetlobo, zožen zorni kot oči, zmanjšana sposobnost zaznamovanja in ocenjevanja globine prostora in pozornosti, odsotnost pravočasnih reakcij itd. Zato se vožnji v takem stanju odpovejte! Bojan Kos, PU Kranj

Črnomelj: voznik brez veljavnega izpita ni hotel ustaviti, ko so ga izsledili pa je grozil policistom

V petek so imeli opravka z objestnežem tudi črnomeljski policisti. Ti so med kontrolo prometa v okolici Črnomlja s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika opel vectre. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, zapeljal na kolovozno pot in skušal pobegniti. Kljub temu so ga policisti izsledili. Ugotovili so, da gre za 25-letnega večkratnega kršitelja cestnoprometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil. “25-letni moški je policistom z grožnjami s fizičnim napadom skušal preprečiti zaseg vozila, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu odvzeli prostost. Zoper osumljenca bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo,” še poročajo policisti.

Voznik v nasprotno smer, sledil odvzem vozniškega dovoljenja

Če so imeli v petek in soboto policisti veliko dela s pijanimi vozniki, pa je v nedeljo popoldan skrbi povzročal voznik, ki naj bi iz smeri Obrežja po avtocesti vozil v nasprotni smeri. Takoj so stekli vsi potrebni ukrepi. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj. Policisti so voznika izsledili in tudi ustavili. Ugotovili so, da je 37-letnik pripeljal iz smeri mejnega prehoda Obrežje in v nasprotni smeri vozil po avtocesti do izvoza za Slovensko vas. Kasneje se je pravilno vključil na avtocesto in pot nadaljeval proti Novemu mestu.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se z globo najmanj 1200 evrov kaznuje voznik, ki na avtocesti vozi po smernem vozišču, namenjenemu vožnji v nasprotni smeri. Vozniku se izreče tudi 18 kazenskih točk.