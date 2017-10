Za osumljenca za streljanje v Mariboru odrejen pripor, zagovarjal se ni, se je pa opravičil 'vsem, ki niso pokojni'

Na okrožnem sodišču v Mariboru je danes potekal priporni narok za 54-letnega osumljenca sredinega streljanja v Mariboru.

Po poročanju novinarke oddaje 24UR Jane Ujčič, je okrožna državna tožilka Saša Lutarič za osumljenega predlagala pripor zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti, tudi zato, ker je že pred časom grozil ženi.

Sodnica je pripor tudi odredila, iz katerega razloga točno, pa ni zaenkrat še ni znano.

Po besedah 54-letnikovega odvetnika Vlada Stefanovića, se osumljeni danes ni zagovarjal, se je pa "opravičil vsem, ki niso pokojni".

Spomnimo ...

Kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da se je osumljeni 54-letnik v sredo pripeljal z osebnim avtomobilom po Titovi cesti, svoje vozilo ustavil ter peš stopil do drugega vozila, ki je na križišču čakalo na zavijanje v levo proti Ulici Pariške komune. Pristopil je k sopotnikovim vratom in začel streljati s pištolo. 52-letni sopotnik je strelnim ranam podlegel, 57-letni voznik je bil ustreljen v roko in se je umaknil v prostore bližnje stavbe, drugi sopotnik, star 38 let, na zadnjem sedežu pa ni bil poškodovan in je ostal v vozilu. Po dejanju se je moški policistom na kraju dogodka predal sam. Motiv za streljanje v Mariboru je bilo maščevanje iz ljubosumja.