Za varovanje prireditve najeli varnostnike na črno, vodja varovanja pa sploh ni vedel, da je on šef

(Foto: Thinkstock)

Ob številnih mladih obiskovalcih so javno pripreditev v okolici novega mesta minuli konec tedna obiskali tudi policisti in pristojni inšpektor. Slednji je ugotovil številna neskladja med izdano odločbo upravne enote, v kateri so določene obveznosti glede varovanja prireditve in dejanskim stanjem.

Med prireditvijo je bilo tako namesto deset, prisotnih le šest varnostnikov. Varovanje je izvajala oseba, ki za to delo ni usposobljena, torej varnostnik na črno, štirje varnostniki pa niso bili zaposleni pri podjetju, ki je v skladu z izdano odločbo opravljalo naloge varovanja.

Varnostnik, ki je na dovoljenju določen kot vodja prireditve, je na prireditev prispel v času, ko je prireditev že nekaj časa potekala in ni bil seznanjen s svojimi dolžnostmi - ni vedel, da je vodja varovanja.



Po posredovanju inšpektorja so kasneje na prireditev prišli še manjkajoči štirje varnostniki, so sporočili s PU Novo mesto. Ob naknadnem preverjanju je bilo ugotovljeno, da štirje med njimi niso zaposleni pri imetniku licence, dva varnostnika nista bila usposobljena za varovanje javnih prireditev, eden pa ne poseduje licence varnostnika. Pogoje za izvajanje varovanja so tako izpolnjevali le trije varnostniki.

Imetnika licence čaka postopek zaradi kršitev določil Zakona o zasebnem varovanju. Določila zakona za kršitve za prav no osebo določajo globo v znesku od 4000 do 12.000 evrov za vsak ugotovljen prekršek posebej, za odgovorno osebo pravne osebe pa od 600 do 1200 evrov, prav tako za vsak prekršek posebej.

Zaradi kršitev bodo uvedli tudi postopke zoper sedem varnostnikov.

Policisti pa organizatorje prireditev in izvajalce varovanja pozivajo k odgovornemu ravnanju. poudarjajo, da so posledice zaradi nepravilnega posredovanja ali nepravilnih odločitev oseb, ki za varovanje javnihprireditev niso ustrezno usposobljene, ob morebitnih večjih kršitvah ali drugih nepredvidljivih dogodkih na javnih prireditvah lahko tudi usodne.