Pretirana zaupljivost in pravi bankovci se 'spremenijo' v ponarejene

"Ne nasedajte goljufom pri ponudbah za najem kreditov ali za nakup zlata in draguljev," opozarjajo na policiji. Vedite: če je ponudba preveč ugodna, je na mestu še dodatna previdnost.



Policija je v zadnjem letu obravnavala več prijav goljufij pri najemanju kreditov ali prodaji vrednejših stvari. Gre za t. i. rip-deal goljufije oziroma goljufije z zamenjavo gotovine. Nepridipravi so z navidez ugodno ponudbo in premišljenim nastopom žrtve zvabili na led, nato pa izginili z njihovim denarjem.





Namesto pravega denarja žrtve največkrat dobijo ponarejene bankovce za 500 evrov. (Foto: Thinkstock)

"V preiskavah smo ugotovili, da neznanci preko spleta ali posrednikov v Sloveniji ponujajo ugodne kredite ali ponudbe za nakup zlata in draguljev. Ponudniki se predstavljajo kot poslovneži, ki želijo investirati na trgu in pomagati drugim poslovnežem s ponudbami za najem kreditov ali z odkupom njihovih vrednejših stvari. V zameno za izvedbo posla in kot zavarovanje oz. dokazilo o zmožnosti odplačevanja kredita zahtevajo v sorazmernem deležu določeno vsoto gotovine (najmanj 10-50 % vrednosti kredita). Storilci ob sklenitvi posla oziroma pri predaji denarja večji del tega z zvijačo zamenjajo s ponarejenimi bankovci, največkrat v apoenih po 500 evrov," pojasnjujejo na policiji.



Rip-deal goljufi svoje ponudbe oglašujejo na različne načine, večinoma pa prek spletnih oglasnikov. Potencialnim kreditojemalcem običajno ponudijo visoke kredite po zelo ugodni obrestni meri in z odlogom plačila. Za najem kredita ne zahtevajo nobene varščine, razen deleža gotovine ob sklenitvi posla. Večinoma se predstavijo kot poslovneži iz Italije, Švice ali Francije.



Pred sklenitvijo posla obvezno organizirajo sestanke v tujini, izbirajo pa predvsem mesta, kot so Milano, Rim, Pariz, Dunaj ali Zürich. Sestanki se odvijajo v avlah prestižnih hotelov, ker s tem ustvarijo podobo uglednih poslovnežev z razgledanostjo in znanjem več tujih jezikov, pri žrtvah pa na ta način zbudijo zaupanje.



Identitete storilcev oziroma vpletenih oseb so prirejene ali ponarejene, prav tako so ponarejeni dokumenti in garancije podjetij. Vsi uporabljajo predplačniške telefonske številke, ki po sklenitvi posla niso več dosegljive, so še ugotovili policijski preiskovalci. Pa tudi, da goljufi predajo denarja vedno izvršijo v tujini, saj posla niso pripravljeni izvesti v Sloveniji.



Na policiji vsem državljanom svetujejo, naj bodo pri sklepanju tovrstnih poslov skrajno previdni oziroma naj takih poslov ne sklepajo. Če pa prejmejo take ponudbe v sumljivih okoliščinah, naj o tem takoj obvestijo policijo.