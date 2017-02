Za volan s pustno masko? Stalo vas bo 120 evrov

Da bi bilo pustovanje ne le veselo, temveč tudi varno, policija vse voznike poziva, naj za volan ne sedejo pod vplivom alkohola. Opozorila so vsekakor na mestu - v tem času problematika alkohola v cestnem prometu zelo izstopa, opozarjajo na Policijski upravi Maribor, tako po številu ugotovljenih kršitev, kot tudi po ugotovljenih visokih koncentracijah alkohola pri voznikih. Posebej izstopa UE Ptuj, je sporočil Miran Šadl s PU Maribor.

Za volan brez pustne maske in nikar pod vplivom alkohola

Da bi zagotovili stabilne in varne prometne razmere ter vinjene voznike izločili iz prometa, bodo na območju UE Ptuj od petka, od 22. ure zvečer, pa do sobote, do 5. ure zjutraj, izvedli poostren nadzor cestnega prometa, s poudarkom na preverjanju psihofizičnega stanja voznikov po metodologiji PROMIL.

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v 35. členu predpisuje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševal njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem sodijo tudi maske, lasulje in kostumi. Za neupoštevanje te določbe je predpisana globa 120 evrov.

Pri morebitnem nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko razni pripomočki (deli pustnih mask, palice, orodje in drugi predmeti), ki so v kabini, poškodujejo potnike v vozilu, zato policisti svetujejo, da jih pospravite v prtljažnik vozila.

V času pusta problematika alkohola v cestnem prometu precej izstopa, opozarjajo mariborski policisti. (Foto: Marko Pigac)

Vse tiste, ki se bodo kot vozniki odpravili na različna praznovanja in pustne zabave, opozarjajo, da ne uživajo alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi in zdravil, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. Tistim pa, ki bodo uživali alkoholne pijače, svetujejo, da poskrbite za druge, primernejše oblike prevoza na zabavo ali domov.

Upoštevajte, da tudi pri mejni kontroli potniki ne smejo nositi pustnih mask.

Prilagodite hitrost vožnje stanju in lastnostim ceste, prometnim razmeram ter lastnemu znanju in izkušnjam.

Pripnite se z varnostnim pasom!

Prometne razmere lani slabše kot v letu 2015

Prometno varnostne razmere na območju UP Maribor so bile v lanskem letu slabše, kot v enakem obdobju v 2015. Lani so tako mariborski policisti obravnavali 3.539 prometnih nesreč, od tega 22 smrtnim izidom. Kot vzroka prometnih nesreč s hujšimi posledicami sta izstopala neupoštevanje pravil o prednosti in neprilagojena hitrost vožnje.

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč se je bistveno povečal in je znašal 12,5 odstotka, dva in pol odstotka več kot leto prej. Največji delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je bil pri prometnih nesrečah, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti in nepravilne strani oz. smeri vožnje.

Delež je najbolj izstopal pri prometnih nesrečah s hujšimi posledicami, saj je bilo pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom kar 43 odstotkov povzročiteljev pod vplivom alkohola, pri prometnih nesrečah s hudimi telesnimi poškodbami pa 25 odstotkov.

Do streznitve je bilo v letu 2016 pridržanih 31 udeležencev cestnega prometa, pet manj kot leto prej.