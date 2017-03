Zaboden v spanju

V današnji Kriminalni zgodbi boste zvedeli, kakšen dramatičen boj za življenje se je odvijal v spalnici Janka Makoterja, medtem ko je njegova žena Milica Makoter na drugem delu hiše v svoji sobi mirno spala. Takratna preiskovalca Denis Farkaš in Silvo Lazar s Policijske uprave Murska Sobota bosta predstavila podrobnosti o tem, kako se je Makoter sprva še boril, a sta nato oba morilca prevladala in mu vzela življenje. Povedala bosta, kako se je napadalec z nožem uštel, ko se je, da ja ne bi puščal sledi, pred vstopom v hišo sezul in svoj zločin izvršil v nogavicah.

Bojan Žalik je bil za umor Janka Makoterja obsojen na najvišjo možno kazen 30 let zapora. (Foto: Kanal A)

Obiskali pa smo tudi človeka, ki je za ta umor bil najstrožje kaznovan. To je Bojan Žalik, ki je kot prvi Slovenec dobil 30-letno zaporno kazen. Žalik je že 16. leto v zaporu na Dobu, zadnja leta ne več v izolaciji. "Spremenil sem se, danes na stvari gledam drugače. In nikdar nikomur ne bom storil nič žalega," pove, a obenem vztraja, da ni bil on tisti, ki je streljal na Janka Makoterja, ampak da je "zadevo" le organiziral. Kdo pa je "zadevo" naročil? Tudi o tem v današnji Kriminalni zgodbi, kjer bo Bojan Žalik povedal, zakaj se želi soočiti z Milico Makoter.

Preiskava tega primera je bila izredno zahtevna in dolgotrajna, tudi zato, kot bosta pojasnila Frakaš in Lazar, ker so na Cvenu, kjer so hiše posejane ena ob drugi, to noč vsi zelo trdno spali.