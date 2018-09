Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je danes okoli 18. ure zagorelo na Kotnikovi ulici v Ljubljani. V drugem nivoju kleti večstanovanjske stavbe so v garaži gorela tri električna kolesa. Kot so sporočili, so gasilci Gasilske brigade Ljubljana in PGD Ljubljana-mesto požar pogasili in objekt s pomočjo interne ventilacije prezračili ter ga preventivno pregledali.