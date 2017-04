'Močna ekplozija' avtomobila, ki je nato povsem zgorelo

Bralec nam je poslal fotografijo požara na Vodnikovi ulici. (Foto: Bralec Anže)

Danes okrog 3.30 ure so ljubljanske policiste obvestili o požaru na Vodnikovi ulici v Ljubljani, kjer je zagorelo ostrešje restavracije. Poškodovanih naj ne bi bilo. Ker aktivnosti gasilcev na kraju še potekajo, bo več informacij znanih kasneje.

Eksplozija in požar na vozilu

Uprava za zaščito in reševanje sicer poroča tudi o ''močni eksploziji'' in posledičnem požaru na osebnem vozilu okoli 4. ure na Ulici Iga Grudna v Ljubljani. Gasilci GB Ljubljana in PGD Ljubljana-Vič so zavarovali mesto požara, pogasili močno razširjen požar in preventivno pregledali okolico.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je po prvih

zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda kraja znano, da je zagorelo parkirano vozilo znamke BMW, zaradi požara pa sta delno poškodovani še dve vozili (Opel Vivaro in Mazda), ki sta bili parkirani ob gorečem vozilu.

''Ta trenutek ni mogoče potrditi eksplozije na vozilu, niti ali je požar

posledica kaznivega dejanja ali ne, saj bo ogled samega vozila potekal kasneje, ko bodo vzpostavljeni pogoji za to (vozilo je bilo izpostavljeno vremenskim razmeram),'' so pojasnili.

Škode je za nekaj tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil tudi v zvezi suma storitve kaznivega dejanja.