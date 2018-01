Zagorelo v kuhinji celjskega zapora, enega zapornika prepeljali v bolnišnico

S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da je nekaj minut po 16. uri zagorelo v skupnih prostorih Zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma na Linhartovi ulici v Celju.

Po informacijah Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) je zagorelo v kuhinji.

"Nekaj zapornikov se je pri tem nadihalo dima, reševalci so jim nudili prvo pomoč," je za 24ur.com povedala Milena Trbulin s PU Celje. Reševalci NMP Celje so nekaj zapornikov oskrbeli na kraju, enega pa prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Nekaj zapornikom so nudili prvo pomoč. (Foto: Bralec)

Trbulinova je še dodala, da so gasilci požar že pogasili, nato pa dodobra prezračili prostore na Linhartovi ulici.

Na intervenciji so po podatkih URSZR posredovali gasilci PGE Celje in PGD Celje-Gaberje, ki so evakuirali zapornike, pogasili ogenj ter pregledali in prezračili prostore.

"Kriminalisti so z ogledom kraja požara pričeli, ko so gasilci zaključili svoje delo," je še povedala Milena Trbulin in potrdila, da vzrok požara še ni znan. Več naj bi bilo znanega v torek.

Zagorelo je v celjskem zaporu. (Foto: Bralec)

Po podatkih Ministrstva za pravosodje so v celjskih zaporih zaprti obsojenci, priporniki in pripornice ter mladoletniki obsojeni na mladoletniški zapor.

Trenutno je tam zaprtih 98 oseb, piše na spletni strani Ministrstva za pravosodje.