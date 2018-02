VIDEO: Požar izbruhnil v Mercatorjevem centru v Šiški, pri gašenju naj bi se poškodoval gasilec

V Mercatorjevem nakupovalnem centru v Šiški v Ljubljani je okoli 17.30 zagorelo.

Požar je izbruhnil v garažni hiši v II. etaži, zagorel pa je osebni avto, so sporočili ljubljanski gasilci. Gost dim se je valil čez jaške na zunanjem parkirišču.

Posredovali so gasilci in policisti. (Foto: Bralka Karin)

Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili in policisti, ki so sam kraj zavarovali in poskrbeli za evakuacijo oseb, so sporočili s PU Ljubljana.

Požar je izbruhnil v garažni hiši, dim pa se je valil čez zunanje jaške. (Foto: POP TV)

Po hitrem posredovanju gasilcev je evakuacija ljudi že končana. Garažni prostori in delno tudi nakupovalni center pa so bili zadimljeni. Višina materialne škode še ni znana.

Dim je zajel tudi dele nakupovalnega centra. (Foto: Bralka Karin)

Gasilci obiskovalcev nakupovalnega centra nekaj ur v garažo niso spustili, prostori pa so prezračeni.

Po do sedaj razpoložljivih podatkih naj bi se pri gašenju poškodoval en gasilec.

Zagorel je osebni avto, višina materialne škode še ni znana. (Foto: Bralka Karin)

Ko bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji, bodo ljubljanski kriminalisti pričeli z ogledom kraja in z ugotavljanjem vzroka požara, so še sporočili ljubljanski policisti.