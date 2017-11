Zagorelo v stanovanjskem objektu v naselju Lisce: ena oseba utrpela hujše poškodbe, dve pa lažje

V naselju Lisce v občini Celje je iz za zdaj še neznanega vzroka zagorelo v sobi stanovanjskega objekta. Posredovali so poklicni gasilci PGE Celje, gasilci Babno in Ostrožno, ki so požar pogasili. Ena oseba je utrpela hujše poškodbe in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, dve osebi pa sta se lažje poškodovali.