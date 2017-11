FOTO: V ljubljanskem živalskem vrtu tlela napeljava: plazilce preselili na varno, vivarij zaradi sanacije ostaja zaprt

V vivariju živalskega vrta v Ljubljani se je včeraj okoli 22. ure vnela električna napeljava. Kot so sporočili iz ZOO Ljubljana, je nočni oskrbnik opazil gost dim v stropnem delu vivarija, o čemer je nemudoma obvestil dežurno službo živalskega vrta. Ker v vivariju biva približno 80 živali - 28 vrst plazilcev, dvoživk in žuželk, so se preventivno odločili za takojšen klic gasilcev, električarja ter dežurnega veterinarja in vodje vzdrževanja.

Tlela je električna napeljava v stropnem delu večjega terarija. (Foto: ZOO Ljubljana)

"Tlenje električne napeljave v stropnem delu večjega terarija ob vhodu v objekt, kjer bivajo kuščarji bradate agame in ovratničar, se je tako končalo brez požara in posledic za živali oziroma omembe vredne gmotne škode," pojasnjujejo v živalskem vrtu in dodajajo, da je bil ogrožen le kuščar ovratničar, ki je splezal v vrhnji zadimljeni del bivališča, vendar ga je dežurni veterinar takoj preselil v ambulanto, ga pregledal in zaenkrat ne kaže nobenih poškodb.

Dim ostalih terarijev in živali v objektu ni dosegel, zato je zadostovalo le lokalno gašenje na mestu stika, izklop električnega omrežja ter zračenje objekta.

Gasilci so tlenje pogasili in prezračili prostore. (Foto: ZOO Ljubljana)

Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so vse prostore sanirali, prezračili in uredili. Kot je za 24ur.com pojasnila Barbara Mihelič, strokovni vodja v živalskem vrtu, je škoda minimalna, vsi plazilci so na varnem, vzrok nesreče pa še preiskujejo.

Kuščar ovratničar je v ZOO LJubljana prišel leta 2012 iz Artis ZOO-ja v Amsterdamu na Nizozemskem. Dežurni veterinar ga je takoj preselil v ambulanto, ga pregledal in zaenkrat ne kaže nobenih poškodb. (Foto: ZOO Ljubljana)

Kot je še povedala Miheličeva, bo zaradi dima potrebno večdnevno prezračevanje in beljenje, vendar večjih stroškov ne bodo utrpeli. Vivarij bo predvidoma dva dni zaprt za obiskovalce.