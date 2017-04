Zagotovo ne bo uslužbenec leta: skopsko NLB banko oropal blagajnik, odnesel skoraj tri milijone evrov

NLB banko v Skopju je oropal 40-letni blagajnik banke, ki je osumljen, da je banko oškodoval za 2,4 milijona švicarskih frankov (dobra dva milijona evrov) in 645.000 evrov. Sodnik je zanj že odredil 30-dnevni pripor. Kaznivo dejanje naj bi storil večkrat v dneh od 6. do 10. aprila med opravljanjem dela.

Blagajnik, ki je po rodu iz Skopja, naj bi tako v prvem poskusu odtujil 100.000 švicarskih frankov iz zavoja milijon švicarskih frankov, preden so denar odpremili na letalo. V drugem primeru je iz banke odtujil 375.000 evrov in zatajil 300.000 švicarskih frankov, za katere so ga zadolžili kot bančnega uslužbenca. V svojem tretjem in zadnjem poskusu je obdržal dva milijona švicarskih frankov in 270.000 evrov, ki jih je dal v darilno vrečko in z njo odšel iz banke, ne da bi kdo opazil.

Banko je oropal blagajnik, sodnik je zanj odredil 30-dnevni pripor. (Foto: iStock)

Policija je ob tem sporočila, da obstajajo pisni dokazi, da je osumljenec nameraval ukrasti denar. O motivih njegovega kaznivega dejanja poteka preiskava.