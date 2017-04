Žalec: na železniškem prehodu trčila vlak in osebno vozilo, ena oseba umrla, dve poškodovani

Andrejev križ (Foto: Thinkstock)

V torek okoli 20. ure se je v Dobriši vasi v občini Žalec zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena vlak in osebno vozilo. Trčila sta na železniškem prehodu, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Ena oseba je umrla na kraju nesreče, dve pa sta bili poškodovani.

Na kraju so posredovali gasilci PGE Celje, ki so zavarovali kraj nesreče, izvlekli mrtvo osebo iz vozila, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu ponesrečenih, odklopili akumulator, odstranili osebno vozilo iz tira in nudili razsvetljavo kraja nesreče. Reševalci NMP Žalec in Celje so dve poškodovani osebi oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Železniški prehod v Dobriši vasi v občini Žalec