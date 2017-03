Zamaskiran in z nožem vstopil na bencinski servis, ukradel denar in zbežal

Kot nam je sporočila Nataša Pučko s Policijske uprave Ljubljana, so bili včeraj, nekaj minut po 22. uri, obveščeni o ropu bencinskega servisa v okolici Kamnika.

"Po do sedaj zbranih informacijah je neznani zamaskirani moški vstopil v prodajalno v času zapiranja in od prodajalke zahteval gotovino, svoje zahteve pa podkrepil z nožem. Neznani storilec je nato sam odtujil denar iz blagajne in zbežal," je povedala Pučkova.

V dogodku k sreči ni bil nihče poškodovan. Opis storilca: moški, visok približno 185 cm, na glavi je imel črno kapo z izrezom za oči, oblečeno je imel bež jakno, sive hlače in črne čevlje.