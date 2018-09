Zapeljal v jarek, poškodovan ni mogel poklicati pomoči

Danes, malo pred 3.30 zjutraj, so v Žabljeku, ob lokalni cesti Žabljek–Videž, našli ležečega, hudo poškodovanega 62-letnega moškega, je sporočil tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl. Blizu njega se je v jarku nahajal osebni avtomobil.

Policisti so ugotovili, da je voznik vozil iz Žabljeka proti Videžu in domnevno zaradi prevelike hitrosti zapeljal desno v jarek. Tam se je hudo telesno poškodoval. Zaradi hudih poškodb sam ni mogel poklicati pomoči.

Z reševalnim vozilom so ga nato prepeljali v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da je poškodovani precej pod vplivom alkohola. Policisti so mu zato odredili strokovni pregled in odvzem krvi za analizo.

V kolikor se bodo sumi policistov potrdili, bodo policisti zoper poškodovanega podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.