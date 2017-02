Zaradi cigaretnega ogorka v Lovrencu na Pohorju zgorela etaža hiše, v Ljubljani malomarno odvržen pepel povzročil požar

V Dravski ulici v Ljubljani je okrog 3.30 zagorelo v večstanovanjski hiši. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je eden od stanovalcev očistil peč, pepel stresel v plastično posodo in jo postavil na okensko polico na stopnišču. Žerjavica v posodi je zagorela, pri tem pa se je požar razširil na leseno omarico ob oknu ter naprej po stopnišču. Zgoreli sta lesena omara in električna omarica z varovalkami, stanovanja pa niso bila poškodovana.

V času intervencije so evakuirali 11 oseb, nihče ni bil poškodovan. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje so požar pogasili gasilci Gasilske brigade Ljubljana, PGD Ježica in PGD Stožice.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Zaradi cigaretnega ogorka je zagorelo v spalnici, škoda je velika. (Foto: Reuters)

Zaradi cigaretnega ogorka zagorelo v spalnici

S Policijske uprave Maribor pa so sporočili, da je v soboto okrog pol enih zjutraj zagorelo v zgornji etaži stanovanjske hiše (dvojčka) na Rdečem bregu v občini Lovrenc na Pohorju. Zgornji del etaže enega od dvojčkov je v celoti pogorel, po prvih nestrokovnih ocenah je nastalo za od 20.000 do 30.000 evrov škode.

Policisti in kriminalisti so ugotovili, da je vzrok požara malomarno odvržen cigaretni ogorek. Ker je požar izbruhnil v spalnici, obstaja tudi možnost, da je oseba, ki je bila med požarom v tej etaži, zaspala s prižgano cigareto v roki.

O svojih ugotovitvah bodo policisti podali poročilo pristojnemu tožilstvu.