FOTO: Gorel lesen poslovni objekt tik ob obvoznici pri razcepu Kozarje, promet so sprostili, ostaja zastoj

Nekaj po 13. uri je zagorel poslovni objekt pri razcepu Kozarje. Požar se je širil v smeri proti obvoznici, tako da je zagorela tudi protihrupna ograja. Na kraju že posredujejo policisti in gasilci, ki so uspeli obvladati požar. Promet so tako okoli 14. ure na ljubljanski obvoznici sprostili, še vedno pa je zaprt vozni pas pred priključkom Brdo.

Zaradi goreče ograje in gostega dima je bila namreč zaprta ljubljanska obvoznica v razcepu Kozarje od Viča proti Brdu ter od Brezovice proti Brdu, je poročal Prometnoinformacijski center. Iz smeri Primorske proti Ljubljani in iz smeri južne obvoznice proti zahodni obvoznici so nastali daljši zastoji.

Zagorel lesen poslovni objekt

Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je po do sedaj zbranih podatkih zagorel starejši lesen poslovni objekt velikosti 50 x 10 metrov ob Cesti Dolomitskega odreda v Ljubljani. Objekt poteka tudi neposredno ob varovalni ograji obvoznice, od katere je oddaljen okoli dva metra. Objekt uporablja več poslovnih subjektov, med drugim gradbeno podjetje, inženiring in podjetje za komunikacije. "Po razpoložljivih podatkih poškodovan ni nihče, prav tako je požar že lokaliziran," so še dodali na PU Ljubljana.

Na omenjenem odseku je zaradi posledic požara promet še vedno oviran, tako da policija še vedno opozarjamo na zastoje in priporoča uporabo vzporedne ceste.

Kriminalisti bodo z zbiranjem obvestil in ogledom na kraju pričeli takoj, ko bo požar v celoti pogašen.