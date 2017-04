Zaradi hujše nesreče, ki je terjala novo smrtno žrtev, zaprta dolenjska avtocesta

Prometnoinformacijski center voznike opozarja, da je dolenjska avtocesta med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež v smeri Obrežja zaprta zaradi prometne nesreče. Vozniki osebnih vozil so preusmerjeni iz avtoceste na priključku Drnovo, priklopniki in polpriklopniki pa se izločajo.

Po prvih ugotovitvah sta bila v hujši prometni nesreči udeležena voznik tovornega vozila in voznik osebnega vozila, so pojasnili na PU Novo mesto. Malo pozneje so potrdili, da je voznik osebnega avtomobila umrl.

Policisti pozivajo voznike, ki vozijo v nasprotni smeri, naj z ustavljanjem oziroma zmanjševanjem hitrosti vožnje ne ogrožajo prometa. Voznike še opozarjajo, naj vožnjo prilagodijo spolzkemu vozišču.