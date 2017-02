Zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal čez tire, v avto je nato trčil vlak

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili,da so bili v noči s petka na soboto obveščeni o vozniku, ki naj bi z avtomobilom obstal na železniških tirih, v vozilo je nato trčil še vlak.

Sevniški policisti so ugotovili, da je 25-letni voznik zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, zapeljal čez železniške tire in z vozilom obstal v jarku. Povzročitelj je nepoškodovan zapustil kraj nesreče, nato pa je iz smeri Dobove proti Sevnici pripeljal vlak in z desnim delom oplazil zadnji del avtomobila.

Vlak, v katerem ni bilo potnikov, je z vožnjo nadaljeval, promet na tem delu proge pa je bil oviran do 4. ure zjutraj, ko so odstranili poškodovani avtomobil.

Policisti so ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Po zaključku preiskave bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.