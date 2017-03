FOTO in VIDEO: Zaradi dveh nesreč močno oviran promet proti rondoju Tomačevo

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

(Foto: 24ur.com)

Na križišču glavne ceste Trzin-Ljubljana in Brnčičeve ulice sta se zgodili dve prometni nesreči.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, policisti obravnavajo nesrečo, v kateri sta trčili dve vozili in nesrečo, v katero so bila vpletena tri vozila.

Po prvih podatkih je nekaj oseb poškodovanih, a naj ne bi šlo za hujše poškodbe.

(Foto: 24ur.com)

(Foto: Bralka Klara Manca)

(Foto: Bralka Klara Manca)

Zaradi odstranjevanja posledic dveh prometnih nesreč je zaprta cesta Ljubljana - Trzin. Proti Ljubljani je še vedno močno oviran promet. Nastajajo zastoji, so zapisali na prometnoinformacijskem centru.

