Nalet več vozil na prehitevalnem pasu zaprl avtocesto med Vrhniko in CP Log. 'Vozniki, ne pasite zijal'

Zaradi prometne nesreče, ki se je po poročanju Uprave za zaščito in reševanje zgodila okoli 8. ure zjutraj, je zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in cestninsko postajo Log proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, ki je dolg okoli 10 km.

Zastoj je dolg že okoli 10 km. (Foto: Promet.si)

S PU Ljubljana so sporočili, da so policisti še na kraju nesreče. Po prvih zbranih obvestilih je znano, da naj bi prišlo do naleta več vozil (najmanj pet) na prehitevalnem pasu avtoceste v smeri proti Ljubljani. Kakšne so poškodbe, ta trenutek še ni znano, naj pa ne bi šlo za hujše poškodbe.





Nesreča se je zgodila na prehitevalnem pasu. (Foto: Promet.si)

Prometno-informacijski center vsem voznikom osebnih vozil svetuje, naj uporabijo obvoz po cesti Logatec–Vrhnika–Brezovica ali Unec–Cerknica–Rakitna–Ig–Ljubljana.

So pa obvestilu dodali še eno obvestilo, ki je namenjeno tistim voznikom, ki na tem odseku vozijo v smeri proti Kopru in zaradi katerih je nastal zastoj tudi na nasprotni strani avtoceste: "Vozniki, NE PASITE ZIJAL!" so zapisali, pozivu pa se pridružujemo tudi na 24ur.com.

Na gorenjski avtocesti med cestninsko postajo Torovo in priključkom Vodice je oviran promet proti Ljubljani, nastal je zastoj.

Zastoji in gneča so tudi drugje:

- na dolenjski avtocesti med priključkom Obrežje, Mokrice in mejnim prehodom Obrežje v smeri Hrvaške, 1,2 km

- na štajerski avtocesti med Blagovico in Krtino v smeri Ljubljane

- na hitri cesti Nova Gorica - Razdrto pred cestninsko postajo Bazara zastoj tovornih vozil v smeri Razdrtega

- na cesti Podlehnik - Gruškovje, Želodnik - Domžale in Logatec - Vrhnika.

Vozite previdno!