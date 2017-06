Zaradi okvare na štedilniku naj bi uhajal ogljikov monoksid, nekaj oseb so preventivno odpeljali v bolnišnico

Uprava za zaščito in reševanja je sporočila, da je ob 8.53 zaradi nepravilnega izgorevanja plina na štedilniku uhajal ogljikov monoksid v kuhinji vrtca v Črtomirovi ulici v Ljubljani. Kot so zapisali, je posredovala dežurna služba plinarne, gasilci Gasilske brigade Ljubljana in policija.

Policija je sporočila da so bili vsi otroci vrtca na Črtomirovi na varnem in da zanje nevarnosti ni bilo. (Foto: Thinkstock)

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili obveščeni o dogodku in da prve ugotovitve kažejo, da je šlo za okvaro na gorilniku. Prostore so prezračili, vrtec preventivno izpraznili, nevarnosti za otroke pa ni bilo, poudarjajo na policiji.

Na Upravi za zaščito in reševanje še navajajo, da so reševalci na zdravljenje v bolnišnico odpeljali pet zaposlenih oseb, ki naj bi kazale znake zastrupitve. Policija pa je sporočila, da so resda v bolnišnico odpeljali več zaposlenih, a zgolj zaradi preventive.