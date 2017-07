Zaradi poboja mačk so ga obsodili na 16 let zapora 

Moškega so v Kaliforniji zaradi poboja 21 mačk obsodili na 16 let zapora. 26-letni Robert Roy Farmer je priznal krivdo in sodišče v Santa Clari ga je spoznalo za krivega krutega ravnanja z živalmi.

Kot navaja Mercury News, so mačke začele izginjati septembra 2015, kmalu so jih nato našli poginule. Oktobra 2015 je policija Farmerja odkrila spečega v avtomobilu s poginulo mačko v naročju. V avtomobilu so nato našli krvave sledi, nož in rokavice. Tožilstvo je moškega bremenilo tudi spolne zlorabe mačk, a dokazi niso bili dovolj močni, da bi ga spoznali krivega tudi pri tej točki obtožnice.

Sodnik je še odločil, da se moški po prihodu iz zapora še 10 let ne bo smel približati mačkam in okolju, v katerem je pobijal uboge živali.