Zaradi razlite nafte več ur zaprta primorska avtocesta 

Od okoli 15. ure je zaprta primorska avtocesta v predoru med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Obvoz za vsa vozila je možen po vzporedni cesti, poroča Prometno-informacijski center.

Na Policijski upravi Koper so za 24ur.com pojasnili, da je na odseku prišlo do razlitja nafte, okoli 15. ure se je tam nato zgodila prometna nesreča. Zaletela so se tri vozila, a k sreči ni bil nihče poškodovan. Na Upravi za zaščito in reševanje so zapisali, da se je v predoru Kastelec ob 15.10 zaradi mastnega cestišča zgodil nalet tovornega vozila s prikolico in dveh osebnih vozil. Gasilci JZ GB Koper in ZGRS Sežana s tehničnim posegom izvlekli osebno vozilo izpod tovorne prikolice.

Avtocesta je še po odstranjenih posledicah nesreče ostala zaprta zaradi odstranjevanja naftnega madeža.

