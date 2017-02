Zaradi preprodaje drog pridržani štirje osumljenci

Policija je pridržala štiri osumljence, enega še iščejo. (Foto: POP TV)

Kriminalisti in policisti PU Murska Sobota so včeraj končali večmesečno kriminalistično preiskavo zoper osumljene z območja Ljubljane, Maribora in Pomurja. Osumljeni naj bi storili najmanj 50 kaznivih dejanj neopravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Policisti in kriminalisti PU Murska Sobota so v sodelovanju s policisti in kriminalisti PU Maribor ter PU Ljubljana opravili pet hišnih preiskav pri šestih osumljenih. Štirje osumljeni za preprodajo prepovedane droge heroina so bili pridržani.

30-letnika in 29-letno osumljenko z območja Murske Sobote ter 40- letno osumljenko in 37-letnega osumljenca z območja Maribora bodo kriminalisti danes privedli k preiskovalnemu sodniku. Zoper 37-letnega osumljenca z območja Murske Sobote pa je bil podan razpis iskanja s prijetjem, so sporočili s PU Murska Sobota.