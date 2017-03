Zaradi sumljive pošiljke na gospodarskem ministrstvu izolirali sedem oseb

Ljubljanske policiste so nekaj pred 9. uro obvestili, da so v prostore državnega organa na Kotnikovi ulici v Ljubljani prejeli pošiljko, iz katere se je vsul bel prah. Po naših informacijah, so pošiljko prejeli na ministrstvu za gospodarstvo.

Na kraju so policisti in ostale pristojne službe, ki izvajajo postopke, ki so ob takšnih dogodkih predvideni.

Pošiljko so zavarovali delavci Instituta za mikrobiologijo in imunologijo, ki bodo tudi pregledali snov. Prvi hitri rezultati testa pa bo znani v nekaj urah.

Zaradi stika s pošiljko je sedem oseb izoliranih do prejema rezultatov hitrega testa.