VIDEO: Zaradi velike velike eksplozije v skladišču streliva v Ukrajini evakuirali na tisoče ljudi

Ponoči je v skladišču orožja v mestu Balakay v regiji Harkov v Ukrajini izbruhnil požar. Zaradi ogromnih plamenov in občasnih eksplozij so mestne oblasti evakuirale več tisoč ljudi. Oblasti menijo, da je šlo za sabotažo.

Po tistem, ko so mestne oblasti ukazale evakuacijo vseh prebivalcev mesta, so ti na družbenih omrežjih poročali o kaotičnih prizorih in zastojih prometa. Večino prebivalstva Balakley so evakuirali, so sporočili oblasti, poroča RT.

"Prvi val evakuacije se je končal, večino prebivalcev so evakuirali z avtobusi. Zdaj se avtobusi vračajo še po tiste, ki so morda ostali. Pristojni bodo preverili vsako hišo," navaja RT in dodaja, da trenutno ni nobenih žrtev.

Kot je na na FB zapisal glavni vojaški tožilec Ukrajine Anatoly Matios, so zavarovali sedemkilometrsko območje okoli skladišča. "Skupna površina vojaškega skladišča obsega 368 hektarjev, kjer je shranjenih 138.000 ton streliva," je zapisal Matios, kolikšen del vojaškega arzenala je bil v eksploziji uničen, še ni znano.

Ogenj naj bi na več mestih izbruhnil okoli tretje ure zjutraj po lokalnem času, eksplozije pa naj bi bile posledica sabotaže, je dejal Matios. Preiskava se je sicer že začela. Zaradi varnosti so poostrili mejni nadzor na jugovzhodu države.