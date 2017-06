Zaspal za volanom in pristal v jarku

Utrujeni nikar ne sedite za volan. (Foto: Thinkstock)

Gorenjski prometni policisti so včeraj zjutraj obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je z avtoceste pri Brniku zapeljal v jarek in povzročil prometno nesrečo. V nesreči je bil udeležen sam, za volanom pa je zaradi velike utrujenosti zaspal. Nesrečo v podobnih okoliščinah so policisti obravnavali tudi konec prejšnjega meseca, ko je voznica z osebnim avtomobilom v Svetem Duhu na škofjeloškem območju, prav tako zaradi velike utrujenosti, zapeljala na nasprotno smerno vozišče in trčila z voznikom tovornega vozila ter se prevrnila na bok, sporočajo s PU Kranj.

Utrujenost in alkohol imata enak vpliv na vožnjo

Gorenjski policisti še poročajo, da se je včeraj dopoldan iz prometa sama izločila mopedistka, ki ji je v Kranju med vožnjo postalo slabo.

Po srečnem naključju je v opisanih nesrečah nastala samo materialna škoda, gre pa kljub temu za zelo nevarni situaciji, saj je vpliv utrujenosti na voznike enak in primerljiv z vožnjo pod vplivom alkohola, ki je smrtno nevarna. Oseba, ki je preutrujena, lahko namreč v hipu zaspi in kdor je zaspan, je premalo zbran ali pa sploh ni zbran, ne reagira pravilno, napačno ocenjuje hitrost in razdaljo, pogosto vijuga in za vožnjo uporablja celotno cesto, ni pozoren na cesto in okolico, psihofizične sposobnosti pa so zelo zmanjšane.

Med vožnjo mora voznik zato prepoznati znake utrujenosti in ustrezno ukrepati oziroma se iz prometa sam izločiti, še opozarjajo na PU Kranj.