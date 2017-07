Zažgal je novo hišo, medtem ko je bil lastnik na dopustu 

Danes okoli 3.30 je izbruhnil požar na novogradnji v Grabonoškem vrhu. Požar je pogasil oče lastnika objekta, ki je trenutno na dopustu.

Na stanovanjski hiši, ki je sicer v celoti opremljena, a še ni vseljena, je nastalo za okoli 10.000 evrov materialne škode. Zgoreli so namreč del izolacije in leseni deli pri vratih, so pojasnili na Policijski upravi Maribor.

Možje v modrem so z ogledom kraja požara ugotovili, da je še neznani storilec z vnetljivo tekočino poškropil steno, vhodna in garažna vrata ter to zanetil.

Policisti storilca še iščejo.