Dva člana združbe, ki naj bi tihotapila droge iz Brazilije v Slovenijo, obsojena

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so danes izrekli sodbo v primeru kriminalne združbe, ki je vse do leta 2014 tihotapila in preprodajala drogo v Sloveniji ter tujini. V družbi je imel glavno vlogo Senad Muhamedagić, ki ga je sodišče danes spoznalo krivega neupravičene proizvodnje in preprodaje droge v letu 2014. Sodnica ga v zapor pošilja za šest let in pol. Drugega člana združbe Zvonka Hajška je obsodila pet let in pol zapora. Ostale je sodišče oprostilo.

Na klopi za obtožene so danes poleg Muhamedagića in Hajška sedeli še Mario Bučan, Matevž Jenko, Dragan Miladinović, Darko Ostojić, Slavko Ferjan, Ivica Nenadić, Samo Amon, Saša Dujmović, Zoran Zadravec in Daniel Simikić. Vsi so bili oproščeni.

12 članov združbe naj bi bilo med drugim vpletenih v prevoz več sto kilogramov kokaina iz Brazilije v Evropo z jadrnico. Ker se je jadrnici med plovbo pokvaril motor in zlomil jambor, je bolgarski skiper moral poklicati na pomoč. Zato je v morje vrgel več sto kilogramov kokaina, vrednega med 10 in 20 milijonov evrov, da droge ne bi odkrila tovorna lasja, ki mu je prihitela na pomoč. Načrtovali naj bi še en podoben prevoz kokaina čez ocean, ki prav tako ni bil bil v celoti uspešen.

Muhamedagić in še dva obtoženca naj bi tudi načrtovali rop Zorice Škrbić, partnerice roparja sefov banke SKB Dejana Vidmarja. Verjeli so namreč, da je denar iz sefov SKB zazidan v njenem stanovanju. Teh obtožb so vsi oproščeni.

Tožilstvo za združbo zahtevalo bistveno višjo kazen

Tožilstvo je za dvanajsterico obtoženih sicer zahtevalo skupno 100 let in sedem mesecev zapora, 148.000 evrov denarne kazni, odvzem zasežene jadrnice, avtomobila in drugih predmetov. Za domnevnega vodjo združbe Muhamedagića pa sta tožilki predlagali 16 let in devet mesecev zapora ter 30.000 evrov denarne kazni, medtem ko je za ostale obtožene tožilstvo predlagalo kazni med pet in 12 let zapora.