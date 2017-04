Zgorelo ostrešje objekta ob župnišču v Višnji Gori, policisti sumijo na požig

Požar so pogasili gasilci iz Stične, Višnje Gore, Kriške vasi, Vrha nad Višnjo Goro in Ivančne Gorice. (Foto: Miha Slapničar/PGD Višnja Gora)

V soboto zvečer je zagorelo gospodarsko poslopje ob župnišču v Višnji Gori. Gasilci so požar pogasili. Po prvih ugotovitvah policistov je bil požar posledica kaznivega dejanja. Pogorelo je ostrešje objekta.

Požar je uničil ostrešje objekta velikega okoli 25 x 15 metrov in prostore, v katerih je bil spravljen material župnišča. Nastalo je za nekaj več tisoč evrov škode. Policisti nadaljujejo s preiskavo suma kaznivega dejanja požiga.

Po informacijah uprave za zaščito in reševanje so požar, ki je izbruhnil v soboto okoli 21.30, lokalizirali in pogasili gasilci iz Stične, Višnje Gore, Kriške vasi, Vrha nad Višnjo Goro in Ivančne Gorice. Od tretje ure ponoči in do jutranjih ur je na kraju ostala gasilska straža. Policisti so območje zavarovali in danes v dopoldanskem času pričeli z ogledom kraja požara.