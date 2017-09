Sodnica Milena Turuk bo na kranjskem okrožnem sodišču danes razglasila sodbo za mamo in očima, ki ju obtožnica bremeni zanemarjanja, surovega ravnanja in poškodovanja dveletne deklice, ki je zaradi hudih poškodb umrla julija lani. Tožilka za mamo deklice in njenega takratnega partnerja zahteva po 21 let zapora.

Tožilka Tina Lesar obtoženima očita storitev kaznivega dejanja zanemarjanja in surovega ravnanja do mladoletne osebe, pet kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe in tri kazniva dejanja hude telesne poškodbe ter posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt.

Znana bo sodba v primeru jeseniške deklice. (Foto: POP TV)

Po navedbah tožilke sta obtožena od januarja do julija 2016 deklico puščala samo zaprto v stanovanju na Jesenicah, nista ji dajala dovolj hrane, opustila sta tudi skrb za njeno higieno, povzročila sta ji več poškodb in je kljub slabemu stanju nista peljala k zdravniku.

Zaradi močnega udarca v glavo, ki je povzročil hematom, je deklica umrla. Obdukcija pa je pokazala še vrsto drugih poškodb, ki jih je tožilka v obtožnici podrobno navedla. Ni pa konkretizirala, kdo izmed obtoženih je posamezno dejanje zagrešil in kdo je bil tisti, ki je opustil dolžno ravnanje zaščite otroka pred nevarnostjo.

Obramba se zato sklicuje na nekonkretnost in nejasnost obtožnice. Obtožena sta krivdo zvalila drug na drugega in tudi na deklico, ki naj bi sama pogosto padala in se udarjala. Obtožena, ki imata tudi več drugih otrok, ki živijo pri njunih nekdanjih partnerjih, sta že skoraj 15 mesecev v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti. Deček, ki ga je mama jeseniške deklice rodila marca, pa je v rejništvu.