Zoper Mariborčana, ki je streljal v na semaforju stoječ avto, vložili obtožnico

54-letni Mariborčan je še v priporu. (Foto: J.U.)

Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru Darko Simonič je za STA povedal, da so obtožnico za moškega, ki je pred mesecem dni v križišču Titove ceste v Mariboru streljal na potnike v vozilu, ki je čakalo na semaforju, vložili na začetku prejšnjega tedna. Predobravnavni narok na sodišču še ni razpisan.

Osumljeni 54-letni Mariborčan, ki je še v priporu, se bo moral na sodišču zagovarjati zaradi kaznivega dejanja umora in povzročitve splošne nevarnosti.

Tragični dogodek se je zgodil 4. oktobra sredi popoldneva, ko je 54-letnik, po ugotovitvah kriminalistov zaradi maščevanja iz ljubosumja, načrtno pripeljal z osebnim avtomobilom po Titovi cesti, v križišču ustavil svoje vozilo ter stopil do drugega vozila, ki je na semaforju čakalo na zavijanje v levo proti Ulici Pariške komune.

Pristopil je k sopotnikovim vratom in začel streljati s pištolo. 52-letni sopotnik je strelnim ranam podlegel, 57-letni voznik je bil ustreljen v roko in se je umaknil v prostore bližnje stavbe, drugi sopotnik, star 38 let, na zadnjem sedežu pa ni bil poškodovan.

Napadalec se je po dejanju mirno predal policistom. Že maja lani je bil sicer obravnavan zaradi nasilja v družini, takrat pa so pri njem po opravljeni preiskavi stanovanja našli več kosov strelnega orožja.