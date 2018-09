Bil je tako presenečen, da mu je jemalo sapo

Po snemanju oddaje Dan najlepših sanj je po besedah Borisa Štimnikarja v Gornjem Doliču zavladalo obsedeno stanje. Skupaj z vaščani je Vinko podoživel stare, lepe čase, domov pa odšel bogatejši za nove spomine, dobrih 1.800 evrov in obetom lepše prihodnosti.

V Gornjem Doliču se je minuli teden zgodilo nekaj nepozabnega. Ekipa ustvarjalcev oddaje Dan najlepših sanj je po dolgih 27-ih letih v Slovenijo pripeljala njihovega dragega prijatelja Vinka Grujovskega. Veselo srečanje se je odvilo v studiu in Rudi Hudovernik, njegov nekdanji delodajalec, s katerim sta si bila kot oče in sin, ne bo pozabil tega dogodka: "Super ga je bilo videti. On je bil tako presenečen, da mu je jemalo sapo."

Srečanje v studiu oddaje Dan najlepših sanj FOTO: Miro Majcen

Po koncu snemanja se je Vinko s svojo družino vrnil v njemu tako ljubo vas. Tam jih je čakala pogostitev, v naslednjih dneh so se vrstili izleti in obiski, na katerih so obujali lepe spomine, seveda pa je Vinko z vaščani igral tudi nogomet in dokazal, da je še vedno v odlični formi. Rudi Hudovernik se je med pripovedovanjem raznežil: "Po toliko letih smo podoživeli vse tisto, kar smo nekoč tako zelo cenili."

Vinka so peljali na več izletov po Sloveniji. FOTO: osebni arhiv

Vinko pa domov ni odšel praznih rok, saj so dobrosrčni vaščani za darilo zanj zbrali kar 1.830 evrov. Rudi: "To je za njega bogastvo. To so revni ljudje." Vinko pa se ni razveselil samo zbranih sredstev. Rudi: "Dogodek, ki je hvale vreden, in je nastal iz te vaše akcije, je bil, ko me je klical zelo uspešen kolega obrtnik, ki ustanavlja podjetje v Makedoniji, in me je prosil za Vinkov naslov. Zagotovil sem mu, da je Vinko pošten človek in se bo lahko povsem zanesel nanj. Jaz dam roko v ogenj, da ima pravega človeka." Vinko bo tako morda prišel tudi do nove, bolje plačane službe.

Nepopisno veselje v Gornjem Doliču FOTO: osebni arhiv

Boris Štimnikar, ki mu je s pomočjo policije v Makedoniji uspelo najti Vinka, pravi, da je bilo druženje s starim prijateljem enkratno, in za to so vsi vaščani nadvse hvaležni ustvarjalcem oddaje Dan najlepših sanj. Boris: "Menim, da je vse skupaj odlično uspelo - odziv ljudi je bil takorekoč nepopisen in neverjeten! Lahko bi rekel, da je bilo v vasi obsedeno stanje. Seveda vsega tega brez vas in vaše odlične ekipe ne bi bilo! Zato se še vam enkrat v osebnem imenu, kakor v imenu vseh vaščanov Doliča iskreno zahvaljujem za odlično izvedbo in organizacijo dogodka oziroma oddaje!" Če ste oddajo zamudili, si jo lahko ogledate na VOYO. Lahko ste zraven, ko nekomu spremenimo življenje in mu uresničimo divje sanje.

