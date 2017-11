VIDEO in FOTO: Peter Poles: Ko sem videl solze snemalca, sem vedel, da delamo dobro stvar!

Priljubljena oddaja Dan najlepših sanj praznuje posebni jubilej – v soboto bo na sporedu že 50. oddaja. Ustvarjalci oddaje, ki iz tedna v teden skrbijo za ganljiva snidenja dolgo izgubljenih sorodnikov in prijateljev, ter pomagajo, da v še tako temne življenjske zgodbe posije nekaj upanja, so na ta dosežek zelo ponosni. "V 50 oddajah smo se res veliko naučili. Z oddajo smo zrasli in jo radi delamo, cela ekipa se veseli že pri pripravil oddaje, in potem seveda na koncu, ko pripeljemo stvari do konca tako, kot smo si jih zastavili," je razložil izjemni voditelj oddaje Peter Poles.

Ekipa oddaje Dan najlepših sanj bo v soboto praznovala poseben jubilej.

Peter nam je pokazal, kaj počne pred oddajo, kako "srednje panično ponavlja tekst", ki ga ima na kartončkih in v glavi preigrava situacije, ki se lahko zgodijo v oddaji. "Delamo čisti reality, ljudi snamemo s tribun, pridejo gledat oddajo, so sproščeni, nato pa sodelujejo v oddaji, kot glavni akterji, priprava je kar zahtevna," je povedal Poles. Pokazal nam čakalnico, garderobo, razložil, kaj počne animator Blaž, kako zanj poskrbita stilistka in maskerka ter kaj počne ekipa.

"Maskerka ima največ dela z mojo glavo," je se hudomušno namuznil Peter. (Foto: Miro Majcen)

In kako je voditi oddajo, ki je tako nabita s čustvi? "Včasih je težko. Enkrat sem med govorjenjem teksta, ko gledam v kamero, mimo nje s kotičkom očesa videl gospo, o kateri sem govoril in se je zlomila, ko smo govorili o njeni težki življenjski zgodbi. Ko je padla v jok, sem dobil cmok v grlu. Včasih se zgodi, da težko spelješ stvar, ampak vem, kje so tisti trenutki, ko bi me lahko zvilo in se dodatno pripravim. Imam odgovornost, da oddajo pripeljem do konca," je pojasnil.

Trenutki pred začetkom snemanja. (Foto: Miro Majcen)

Že prva oddaja je bila čustveno izjemno naporna, a je Petru hkrati dala vedeti, da ekipa dela pravo stvar in da jih čaka zelo zanimivo potovanje. "Na prvem terenu smo sestri pripeljali brata, ki ga ni videla okoli 40 let, 25 let pa je mislila, da je mrtev. Ko sem ji povedal, da je njen brat v sobi zraven, ko se ji je začela tresti ustnica in so jo oblile solze ... Pride do izliva čustev, ki ga ne moreš predvideti ali nadzorovati. Ozrl sem se okrog in videl, da snemalcu teče solza ... takrat sem vedel, da delamo dobro stvar!," nam je zaupal.

In kaj meni o tem posebnem jubileju? "Super, da je 50. oddaja, ampak jaz gledam naprej. Gremo naprej do stote oddaje, ali pa še naprej! Res bi si želel uresničiti tisoč želja. Do zdaj smo jih uresničili nekaj čez 160. Bo še dolga!," je obljubil Peter.

Pot skozi portal in oddaja se lahko začne ... (Foto: Miro Majcen)

Mogoče naslednjo željo uresničijo prav vam! Prijavite željo še danes!