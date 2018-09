'Imel je pogum, da se je opravičil pred celo Slovenijo'

Ne četrt stoletja, skoraj 30 let je Marica sanjala o tem, da bi se enkrat v življenju peljala z velikim tovornjakom. Pobudo za uresničitev njene želje je dal Maričin nekdanji mož, presenečenje pa je vsekakor uspelo. Marica: "Bilo je super." Zaupala nam je sicer, da so ji noge odpovedale, ko jo je Peter Poles povabil k sebi, a njene prijateljice so bile navdušene nad tem, kako dobro se je držala. Morda tudi zato, ker to ni bil njen prvi televizijski nastop. Kot nekdanja manekenka za močnejše postave, ki se je po osmih letih kariere odločila shujšati, je bila namreč zanimiva medijem. Predvidevamo, da tudi zaradi svoje sproščenosti in simpatičnosti.

V spominu ji bo ostalo tudi to, da se ji je njen nekdanji mož Marjan opravičil, ker jo je v zakonu prizadel. Marica: "Če lahko tako malo grdo rečem, je imel jajca, da je pred celo Slovenijo izjavil, da je pa res on bil kriv za ločitev. Vsa čast." A vse, ki ste morda navijali za to, da bi se nekdanja zakonca pobotala, moramo razočarati. Marica pravi, da se to ne bo zgodilo, saj njuna močna karakterja enostavno ne gresta skupaj. Marica se nadeja, da ji bo romantične želje izpolnil kdo drug, ustvarjalcem oddaje Dan najlepših sanj pa želi veliko sreče in še veliko uspešnih oddaj, ki so ji resnično všeč. Marica: "Vsaka zgodba ima svojo težo in človek se iz njih lahko nekaj nauči. Vsa čast, da izpolnijo želje, ki so na videz neuresničljive."

Dan najlepših sanjje na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV.

Lahko ste zraven, ko nekomu spremenimo življenje in mu uresničimo divje sanje.