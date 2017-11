Obljuba dela dolg, trud pa si zasluži nagrado

Štefka se je, da ne bi prelomila obljube, z željo obrnila na ekipo Dan najlepših sanj. (Foto: Miro Majcen)

62- letna Štefka Glojnarič iz Šentjurja je “pravi mož beseda”. Pred leti je s svojima vnukinjama Jasmino in Ano začela zbirati sličice iz čokoladic Kraljestvo živali ter jima v zameno za zapolnjen album obljubila škatlo sladkarij. A ker so med samim zbiranjem sličic proizvajalci album zamenjali, Štefka vnukinjama ni mogla izpolniti obljube, kar jo je zelo prizadelo. A je našla pot in se po pomoč obrnila na oddajo Dan najlepših sanj, da le ne bi prelomila dane besede.

Mlada, simpatična starša štirih otrok, Sašo in Špela iz Ljubljane, se vsakodnevno soočata z zdravstvenimi težavami najmlajših dveh, ki sta huda alergika, s hudo diagnozo atopijskega dermatitisa. Sašo se kot popoln oče zelo odreka lastnim željam in prostemu času, zato se mu bo žena Špela v oddaji zahvalila in mu z našo pomočjo pripravila presenečenje. Njegova skrita strast je elektronska glasba, ob kateri se lahko sprosti od napornih obveznostih, zato bo presenečenje zanj prava poslastica.

Špela Sašu privošči nepozaben oddih. (Foto: Miro Majcen)

Simpatična 69- letna letna Zumka je v življenju prehodila trnovo pot. Pred leti je izvedela, da ima možgansko anevrizmo in se soočila s svojim največjim strahom. Po uspešno prestani operaciji se je zavedla, da je življenje preveč minljivo in danes živi obogatena z zavedanjem, da je treba vsak dan živeti do popolnosti in si upati uresničevati tudi tiste nore skrite želje. Zumki bomo izpolnili kar dve adrenalinski želji, o katerih si Zumka ni upala niti sanjati.

Zumka ni niti sanjala, da bo doživela dvojno mero adrenalina. (Foto: Miro Majcen)

Poznate koga, ki je za svojim sorodnikom ali prijateljem izgubili vsako sled? In bi jih radi znova združili? Bi radispravo z nekom, ki ga niste nikoli zares pozabili? Poznate koga, ki bi si želel spoznati svetovno zvezdo? Bi se radikomu izpovedali, zahvalili in polepšali dan? Si predstavljate, da nekomu uresničite nepozabno doživetje? Želja pa je lahko seveda tudi vaša.

PRIJAVITE ŽELJO ŠE DANES!