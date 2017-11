Znova bodo tekle solze - čaka nas čustveno snidenje matere s sinom

V nocojšnji oddaji Dan najlepših sanj bo na zelo zanimiv način Franko svoji ženi Nerini povedal, da bo prav ona tista, ki bo v soboto sedla na zofo poleg Petra Polesa. Nerina, ki je zaradi multiple skleroze na invalidskem vozičku, bo kmalu izvedela kaj vse ji je s pomočjo ekipe oddaje Dan najlepših sanj njen mož pripravil.

Nerini je mož s pomočjo oddaje pripravil lepo darilo. (Foto: Miro Majcen)

Mlada mamica samohranilka Lea, je v svoji šefici Marinki našla drugo mamo. Marinka ji je brezpogojno stala ob strani, ko je prestajala najhujše obdobje v svojem življenju. Lea ji želi pred vsemi pokazati kako hvaležna ji je za vse in ji hkrati izpolniti njeno skrito željo.

Lea sodelavki pripravila res lepo presenečenje. (Foto: Miro Majcen)

Na koncu oddaje pa bomo priča čustvenemu združevanju matere in sina, ki ju jih je predolgih 18 let . Pred 22 leti si je Sue v Sloveniji ustvarila družino in povila sinčka Gala. A pri Galovih še ne dopolnjenih petih letih se je bila primorana vrniti na Tajsko. Po res nesrečnem spletu okoliščin in ne po svoji krivdi je s sinom je izgubila praktično vse stike.

Srčno snidenje po 18 letih. (Foto: Miro Majcen)

Poskrbite za paket robčkov - nocoj, na POP TV, ob 20. uri.

Poznate koga, ki je za svojim sorodnikom ali prijateljem izgubili vsako sled? In bi jih radi znova združili? Bi radi spravo z nekom, ki ga niste nikoli zares pozabili? Poznate koga, ki bi si želel spoznati svetovno zvezdo? Bi se radi komu izpovedali, zahvalili in polepšali dan? Si predstavljate, da nekomu uresničite nepozabno doživetje? Želja pa je lahko seveda tudi vaša.

PRIJAVITE ŽELJO ŠE DANES!